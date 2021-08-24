الحنيفات: برامج توفير مياه للمناطق المتأثرة بالتغير المناخي

عمان -الغد- استقبل وزير الزراعة خالد الحنيفات في مكتبه اليوم الإثنين، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية معالي البرفيسور ابراهيم الدخيري لمناقشة سبل التعاون والشراكة في مشاريع الحصاد المائي وتوفير وتطوير برامج المياه . وبين الحنيفات ان الأردن مهتم بتطوير مشاريع الحصاد المائي نظرا لحاجة القطاع الزراعي للمياه في ظل انخفاض الهطول المطري ومخزون المياه الجوفية مما يستدعي زيادة برامج توفير المياه خاصة في المناطق التي تأثرت بشكل كبير من التغير المناخي وانخفاض نسبة الأمطار وأشار الحنيفات أن الوزارة تتطلع الى استمرار التعاون و الشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية في اطار مشاريع تخدم القطاع الزراعي عبر اتفاقيات لعدد من برامج الحصاد المائي وتقنيات توفير المياة . ومن جانبه اشار الدخيري ان المنظمة لديها عدد من المشاريع المشتركة مع وزارة الزراعة وعدد من المؤسسات في المملكة تدعم تطوير استثمار المياه عبر التقنيات الحديثة ومشاريع الحصاد المائي وبناء القدرات وتنظيم الاولويات في القطاع الزراعي وسيتم مناقشة عدد من المشاريع الاضافيه التي تخدم القطاع وذلك من خلال زيارة لعدد من المواقع في المملكة والاطلاع على واقع المشاريع المنفذة وإمكانية التوسع في هذه المشاريع بما يخدم القطاع الزراعي. وقد عقد اجتماع في مبنى وزارة الزراعة ضم وزارة المياه ووزارة البيئة والصندوق الهاشمي ومنظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحده والمركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى وبرنامج الأمم المتحده الإنمائي وبرنامج الأغذية العالمي وأمين عام وزارة الزراعة والمساعدين لمناقشة كافة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وكيفية تكثيف الجهود في تطوير ودعم القطاع الزراعي .