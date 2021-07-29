الحنيفات: شح المياه والتغير المناخي واللجوء وكورنا تحتاج دعم إضافي من المجتمع الدولي

عمان-الغد-التقى وزير الزراعة خالد الحنيفات بالمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي حيث ثمن دور و تعاون البرنامج مع وزارة الزراعة في تطوير الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وخطة عملها في الأردن وإسناد أعمال الحوارات الوطنية لقمة نظم الغذاء.

واكد الحنيفات على استمرارية التعاون من البرنامج مع وزارة الزراعة في تنفيذ خطة العمل للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وخطط التعامل مع التغير المناخي والتوسع في التشجير، وحول قمة النظم الغذائية وأشار الحنيفات الى التوجيهات الملكية نحو ملف الأمن الغذائي والنظم الغذائية وان الأردن يشكل فرصة جيدة للمجتمع الدولي في تحقيق الأمن الغذائي من خلال الالتزام بالنظم الغذائية .

و تحدث عن إبقاء الأردن على سلم الأولويات في الدعم الإضافي في ظل الأثر الاقتصادي الناتج عن كورونا وأزمة اللجوء السوري.

وعبر الحنيفات عن عدم ارتياح الأردن لتخفيض مساعدات اللاجئين السوريين والذي تزامن مع فقدان العديد من العائلات لوظائفها بسبب أزمة كورونا وبين الوزير آثار اللجوء على الأردن أيضا على استهلاك المياه خاصة في ظل انخفاض الهطول المطري وشح التزويد المائي ومدى الاحتياج لبرامج حصاد مائي واسع للتصدي لحالة الجفاف .

وأشار الحنيفات الى أن خطة الاستجابة للازمة السورية و مساهمة المجتمع الدولي وصلت الى ١١% فقط وكان الأردن هو الأكثر تضررا من اللجوء .

ومن جانبه اشاد مدير البرنامج بالتوجيهات الملكية الخاصة بالنظم الغذائية والأمن الغذائي وان الأفكار الملكية تخدم الإقليم والعالم وليس الأردن فقط وهذا يدعم سبل التعامل ضمن هذه الرؤيا الناضجة وبعيدا المدى وتحاكي تطور المنظومة الغذائية العالمية.