الحنيفات: ندرس تنويع مصادر اللحوم وتوفيرها بأسعار مناسبة

عمان- الغد- اكد وزير الزراعة خالد الحنيفات اننا ندرس كافة الوسائل المناسبة لتنويع مصادر اللحوم المستوردة لضمان توفرها بالاسعار والجودة المناسبة.

جاء ذلك خلال لقاء شركة البشائر حيث وجه الوزير الى دراسة انشاء محجر بيطري في السودان وتنسيق الاجراءات الناظمة مع منظمة صحة الحيوان واختيار المناطق الخالية من الامراض وتطبيق كافة الاجراءات المطلوبة من قبل المنظمة وصولا الى الاستفادة من الكميات الوافرة من المواشي في دولة السودان .

وبين الحنيفات انه في ظل تضاعف صادرات الاردن من الاغنام والتي تجاوزت حاجز النصف مليون راس خلال ٢٠٢٠ واستمرار الصادرات في نفس الوتيرة للربع الاول من ٢٠٢١ يضمن عدم تأثر الاغنام المحلية من قرارات الاستيراد وتنويع مصادر استيراد الاغنام في ظل ارتفاع اسعارها من المصادر التقليدية.

واشار الحنيفات الى ضرورة تشبيك القطاع الخاص ضمن هذه الرؤيا لتكون شريكا حقيقيا حيث سيصار الى تشاركية ايجابية تخدم توفر المحاصيل والمنتجات الزراعية ضمن المخزون الاستراتيجي للشهر الفضيل وللاستفادة من دروس الجائحة وضمن مساق تحقيق الامن الغذائي.

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