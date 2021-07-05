الحنيفات نعمل على إجراءات لاستيعاب فائض إنتاج زيت الزيتون

عمان- الغد- بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات خلال لقائه، اليوم الاثنين، النقابة العامة لاصحاب المعاصر والجمعية الأردنية لمصدري منتجات الزيتون (جوبيا)، أهم التحديات الخاصة بقطاع الزيتون والتي كان أبرزها الزيت الفائض والمكدس في المخازن.

وبحسب بيان صحافي عن الوزارة، اليوم، أكد حنيفات أن الوزارة تعمل على سلسلة من الإجراءات لاستيعاب الفائض المتراكم من زيت الزيتون، مبينا أن هذه الاجراءات تشمل المعرض الدائم للمنتجات الريفية والذي تعمل عليه الوزارة حاليا بالتنسيق مع أمانة عمان، إضافة إلى دراسة آليات خاصة ومحفزة للتصدير واستمرار حماية المنتج المحلي والتركيز على جودة المنتج وتذليل كل التحديات لتسويق زيت الزيتون المكدس.

وأشار الحنيفات إلى متابعة الجهود لايجاد أسواق جديدة لمنتج زيت الزيتون عبر المشاركة في المعارض الدولية وإقامة معارض للمنتجات الأردنية، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تسويق منتج الزيت والتمور بجميع اللقاءات المشتركة مع السفارات والمستثمرين.