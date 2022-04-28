الحنيفات يؤكد ضرورة توفير الدعم لمنتج الأسكدنيا

نفذ وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات زيارة لمحافظة عجلون، اليوم الخميس، التقى خلالها مزارعي الأسكدنيا في منطقة الزراعة وبلدة راجب.

واطلع الحنيفات خلال الجولة التي شملت عددا من المواقع الحرجية في محافظة عجلون على أهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي.

وأكد على دعم هذا القطاع من خلال حماية منتج الأسكدنيا إضافة إلى التسويق المباشر في حال وجود أي مشاكل تسويقية، موعزا لمديرية التنمية الريفية وتمكين المرأة بالعمل على مهرجان للأسكدنيا في عمان لمساعدة المزارعين في تسويق منتجاتهم إذا احتاج الأمر وبعد العيد مباشرة.

وأشار الحنيفات إلى ضرورة إنشاء جمعية تعاونية لمزارعي الأسكدنيا في عجلون من أجل توفير الدعم اللازم لهذا المنتج والتسهيل على المزارعين وخدمتهم؛ كون البلدة زراعية وتشتهر بزراعة الأسكدنيا.

ولفت خلال زيارته لجمعية سيدات وادي راجب التعاونية، إلى استفادة المزارعين والجمعيات من الحزمة الإقراضية بدون فائدة للتوسع في هذه الزراعة والصناعات الغذائية الزراعية التي تحقق دخلا للأسر إضافة إلى المنح الموجهة للجمعيات.

وأكد رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني على أهمية تعزيز التنمية الزراعية، حيث سيتم تخصيص جزء من الموازنة لعمل معرشات العنب وإنشاء مكتب لزراعة الجنيد وشراء مواد رش وبيطرة.

وطالب رئيس جمعية البيئة الأردنية علي فريحات الوزارة بدعم مشروع غابة المئوية في محطة حراج راجب وتوسعتها وتجهيزها استعدادا للاحتفال الذي ستنظمه الجمعية بمناسبة يوم الأرض في العاشر من شهر أيار/ مايو.

واستعرضت رئيسة الجمعية موزة فريحات أبرز المشاريع والبرامج التي تنفذها الجمعية لخدمة المزارعين وأهالي البلدة والسيدات والتي كان آخرها المشروع التدريبي التشغيلي الذي دعمته الوزارة من أجل تدريب السيدات على عمل المنتجات وتسويقها بما يعود عليهن بالنفع والفائدة.

وأشاد عدد من المزارعين بالمتابعة الميدانية التي تنتهجها الوزارة ودعمها واهتمامها من خلال حماية منتج الأسكدنيا المحلي والتوجه لإطلاق مهرجان تسويقي للأسكدنيا والمنتجات الريفية للجمعيات من صناعات غذائية، لا سيما وأن ذلك يدعم التوسع في هذا المحصول الذي يشكل مصدر دخل لعدد كبير من الأسر في محافظة عجلون.

واستمع الحنيفات خلال زيارته إلى عدد من مزارعي الأسكدنيا بشأن أبرز التحديات التي تواجههم، مؤكدا أهمية دعم المزارعين وتوفير المشاريع التي تسهم في تحقيق التنمية وتوفر دخلا لهم ولأسرهم.

كما أطلق حملة “غير الكيس” التي تنفذها جمعية البيئة الأردنية.