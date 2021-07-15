الحنيفات يتفقد مشاريع ريادية في زراعة البولونيا وإنتاج البذور

عمان-الغد-تفقد وزير الزراعة خالد الحنيفات ووزير البيئه د. نبيل مصارة اليوم خلال جوله لمنطقة الجيزة جنوب عمان وناعور مشاريع ريادية هامه تشكل قصص نجاح في القطاع الزراعي حيث تفقد مزرعة في الجيزة تضم اشجار البولونيا والتي تعتبر من الاشجار المقاومة للتغير المناخي ومناسبة للمناخ في الاردن واستهلاك متوسط للمياة اضافة الى سرعة النمو والاستفادة من اوراقها ضمن الاعلاف للمواشي ويصل ارتفاع الشجرة الى عدد من الامتار خلال اشهر قليلة حيث اشار الحنيفات الى توجيه مشاتل الوزارة للعمل على زراعة و اكثار هذه الشجرة التي تشكل قيمة مضافة واثر بيئي ومن جانبه اكد وزير البيئه على التعاون مع وزارة الزراعة ضمن التوسع في الزراعات ذات الاثر البيئي وذلك من خلال الصناديق الخاصة بالبيئه .

ورعا الحنيفات يوم حقل ضم اغلب شركات البذور في منطقة ناعور واطلع الحنيفات على اهم التقنيات والاصناف الحديثة للممحاصي ونتائج التجارب و على البذور وذلك ضمن جولة في الحقول الخاصة بالشركة واستمع خلال لقاء مع الشركات الى اهم التحديات والطموحات لدى منتجي هذا القطاع واكد الحنيفات ان الوزارة ستعمل على تذليل التحديات وصولا الى مضاعفة التوسع في هذا القطاع الذي يقدر الاستثمار فيه بما يزيد عن ٥٠ مليون دينار ونمو كبير خاصة مع توسع الصادرات والتي تضم ٦٥ دولة .

وبين الحنيفات ان الوزارة ستعمل على خارطة طريق تضمن تسهيل الاجراءات وتطوير اليات العمل وبالشراكة مع مع منتجي البذور في المملكة اضافه الى التنسيق مع القطاع في تدريب وتأهيل الشباب ضمن برنامج التدريب والتأهيل والتمكين للشباب في القطاع الزراعي والذي تعمل عليه الوزارة خلال الاشهر القادمة والذي يهدف الى احلال العماله المحلية مكان العمالة الوافدة في القطاع .