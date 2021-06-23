الحنيفات يثمن الدعم والتعاون الأمريكي للقطاع الزراعي الأردني

عمان -الغد– اكد وزير الزراعة خالد الحنيفات خلال لقائه السيده اليزابيث ميلو / الممثل الأقليمي لوزارة الزراعة الأمريكية

على التعاون المشترك ضمن مجموعة المشاريع المدعومة من من قبل منحة القمح الأمريكية والتي تنفذ من خلال وزارة الزراعة الأردنية حيث بين الحنيفات على مدى نجاح المشاريع المشتركة واهمها مشاريع الحصاد المائي التي تشكل أهمية كبيرة نظرا لتحدي المياه في الأردن، ومشاريع الحجر البيطري والتي تشكل قيمة نضافة للقطاع الحيواني التصديري ، مختبر متبقيات المبيدات في دير علا والذي تكمن أهميته في وجودة داخل مناطق الإنتاج الرئيسية.

وأشار الحنيفات الى التناغم المستقبلي لمخصصات المنحة مع المحاور التي تعمل عليها وزارة الزراعة لتطوير القطاع الزراعي واهمها دعم الإرشاد الزراعي للنهوض به لتطوير القطاع في كافة مراحل الإنتاج من البذرة وحتى التسويق عبر منظومة تقنية تمكن المرشد من الارتباط مع الحيازة ومتابعتها بشكل مباشر ، وبرامج التنمية الريفية التي تعمل على تحويل الأسرة الريفية من مستهلكة الى منتجة ، واليات التسويق للمنتجات الزراعية وصولا الى حلول تتماشى مع حجم التحديات الإقليمية والمحلية و منها شح المياه والاختناقات التسويقية.

ومن جانبها اكدت ميلو على التعاون المشترك ودعم جهود الوزاره في تنظيم القطاع وتطورة والنهوض في مفاصل العمل وانجاز كافة البرامج التي تتبناها وزارة الزراعة والاي تتقاطع مع توجهات وزارة الزراعة الامريكيه.