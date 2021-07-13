الحنيفات يلتقي مدير برنامج الغذاء في الأردن

عمان-الغد-التقى وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات في مكتبه اليوم سعادة السيد (البرتو كوريا مينديز )مدير برنامج الغذاء في الاردن للترتيب لعقد مجموعة اللقاءات الحوارية على المستوى الوطني برعاية من برنامج الغذاء وذلك استعدادا للقاء التحضيري لوزراء الدول المشاركة في قمة النظم الغذائية العالمي حيث أعرب الحنيفات خلال اللقاء عن شكرة للجهود المبذولة من قبل مدير مكتب البرنامج في عمان لإنجاح هذه الحوارات، و سيلتقي الحنيفات مع مدير عام برنامج الغذاء العالمي نهاية الشهر الحالي لتأطير الجهود اللازمة الضرورية لاستمرار دعم الأردن بإستضافة اللاجئين وتأمين سبل العيش و بشكل يضمن الكرامة لهم على أراضي الاردنية .

وتجري الحوارات الوطنية لأنظمة الغذاء المحلية بمشاركة كافة الجهات الرسمية و جميع المعنيين في القطاعات التجارية والصناعية والاكاديمية استعدادا للمشاركة في قمة النظم الغذائية العالمي الذي سيعقد في شهر ايلول بمشاركة ملكية سامية .

وقد أشار الحنيفات الى التحديات التي يمر بها الاردن اليوم قد جاءت على اثر اللجوء السوري والتغير المناخي ، اضافه الى إغلاق الحدود البرية مما ، انعكست هذه التحديات و بشكل سلبي على القطاع الزراعي الأردني من حيث الصادرات الأردنية الزراعية إلى سوريا ولبنان وتركيا وبعض دول الإتحاد الأوروبي ودول أوروبا الشرقية. وأن هذه المعاناة لا تلقى الا الجزء اليسير من اهتمام المجتمع الدولي والممولين العالميين، وقد أكد على ضرورة مساندة الاردن والوقوف معه في هذا الظرف الصعبة لتمكينه من تلبية احتياجاته واحتياجات اللاجئين التي اصبحت ملحة بسبب النقص الحاد في كميات الغذاء والماء والتي هي شحيحة في طبيعة الحال

وقد اعرب الحنيفات عن الشكر وتقدير الحكومة لبرنامج الأغذية العالمي على دعمه المتواصل في كافة المجالات ذات الأولوية التنموية للحكومة الاردنية خاصة مساهمة البرنامج في اعداد وتطوير الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وخطتها التنفيذية .

كما أشاد كلا الجانبين بعمق العلاقات القائمة بين الحكومة الأردنية وبرنامج الأغذية العالمي معربين عن تطلعهما للعمل تجاه تعزيز هذه الشراكة في المرحلة قادمة.