الحواتمة: الأردن يتمتع بمنظومة أمنية قادرة على الدفاع عن مصالحه الوطنية

عمان-الغد- التقى المدير العام لقوات الدرك اللواء الركن حسين محمد الحواتمة، في مبنى القيادة والسيطرة في المديرية العامة اليوم، كبار الضباط والقادة من مختلف وحدات وتشكيلات قوات الدرك.

ونقل اللواء الركن الحواتمة خلال اللقاء تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لجميع منتسبي قوات الدرك، واعتزاز جلالته بجهودهم المبذولة في سبيل الدفاع عن أمن الوطن.

واستمع الحواتمة لأهم الخطط والمشاريع المستقبلية التي قدمها كبار القادة والمدراء في مجالات التخطيط الاستراتيجي، وإدارة العمليات، وبرامج التأهيل والتدريب، والدعم الفني واللوجيستي لوحدات وتشكيلات قوات الدرك.

وقال الحواتمة أن الأردن يتمتع بمنظومة أمنية قادرة على الدفاع عن مصالحه الوطنية، تعمل بأعلى مستويات التنسيق والتكامل في ظل التوجيهات الملكية الشجاعة والحكيمة، وتماسك الجبهة الوطنية في وجه التحديات.

وأضاف الحواتمة أن قوات الدرك تقدم دورا هاماً في مجال تعزيز سيادة القانون كمؤسسة أمنية ملتزمة بممارسة مهامها، ضمن القوانين والأطر الأخلاقية الهادفة إلى حماية الحقوق والحريات، وصون المقدرات الوطنية.

وقال الحواتمة أن الدور الأمني المدرك لمعاني القوة والاحترافية في الأداء، والعدالة واحترام حقوق الإنسان في التطبيق، أسهم في تعزيز ثقة المواطنين بقوات الدرك، وهم من نعتبرهم شركاء أصيلين في دعم سيادة القانون والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وبين الحواتمة أن قوات الدرك ستبقى موضعاً لثقة الأردنيين، ولن تنسى دماء شهدائها الذين ضحوا بأنفسهم فداء لأمن أهلهم ووطنهم، وستمضي قوات الدرك خلف القيادة الهاشمية الحكيمة لخدمة الإنسان الأردني والدفاع عن المصالح الوطنية العليا.

وأكد الحواتمة على ضرورة الاستمرار في الاستغلال الأمثل للموارد والطاقات، والمراجعة الدورية والتقييم المستمر للخطط الإدارية والتنظيمية، وبما يكفل تحقيق أعلى معايير النزاهة، وتوفير الدعم اللازم لوحدات قوات الدرك العاملة في الميدان.