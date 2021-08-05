الحواتمة: التوجيهات الملكية تدعو للاستثمار بالإنسان

عمان – الغد – سلّم مدير الأمن العام في مكتبه اليوم هدايا ملكية لثلاثة ضباط وتلميذ عسكري تكريما لهم وما حققوه من إنجاز بعد ان حصلوا على المراكز الاولى خلال مشاركاتهم الخارجية .

وقال الحواتمة إن التوجيهات الملكية السامية دوماً تدعو للاستثمار بالانسان وتأهيل الكادر البشري وتنمية قدراته وإكسابهم المعارف وأن ما حققته هذه الكوكبة من ابناء الامن العام لهو خير ترجمة لهذه التوجهات الملكية .

واكد الحواتمة ان هذه الكوكبة من ابناء الاردن ممن بذلوا واجتهدوا واستحقوا بجدارة المراكز الاولى بين كافة الدول المشاركة خلال ابتعاثهم في المشاركات الخارجية فهم خير من يمثل الاردن ومن سيصنعون المستقبل .

وبارك مدير الامن العام للمكرمين هذا الانجاز ، داعياً اياهم لبذل المزيد من العمل والتحصيل العلمي وعدم الركون والاستمرار في تطوير انفسهم بما يخدم وطنهم وجهازهم وليكونوا خير داعم ومحفز لزملائهم في مختلف الوحدات والتشكيلات التي يخدمون بها.