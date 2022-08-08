الحواتمة: سنضرب أوكار تجار المخدرات بقوة

قال مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة: إننا نخوض حربا يومية ضد آفة المخدرات ونبذل جهوداً كبيرة ومتواصلة لمواجهتها والقضاء عليها.

وأضاف: حملاتنا الأمنية مستمرة وندخل مرحلة عملياتية جديدة للتصدي لتجار ومروجي المخدرات ومداهمتهم، وستكون إجراءاتنا حازمة وشديدة، وسنضرب بكل ما أوتينا من قوة على أوكار المتاجرين بأرواح المواطنين.

وبيَّن الحواتمة خلال زيارته اليوم إدارة مكافحة المخدرات، أن مديرية الأمن العام تضع مكافحة المخدرات على سلم أولوياتها وسنسخر كل الإمكانيات المتوافرة للحفاظ على سلامة المواطنين وحمايتهم من هذه الآفة القاتلة.

وأوعز مدير الامن العام بإنشاء شعب وأقسام جديدة للإدارة في مناطق المملكة كافة ورفدها بالقوى البشرية والآليات والمعدات الحديثة لزيادة نسب التغطية الامنية، وتكثيف الجهود العملياتية والاستخبارية لملاحقة المتاجرين بهذه الآفة ومروجيها وتحديد اماكن وجودهم ومداهمتهم .

وأكَّد الحواتمة، خلال لقائه مرتبات إدارة مكافحة المخدرات أن ما تحقق من انجازات وما بذل من جهود خلال السنوات الماضية للقضاء على هذه الافة التي تعاني منها دول العالم كافة يجب ان يكون حافزاً للمضي قدما في تطوير اساليبنا وتحديثها لمواكبة التغير في الأساليب والأنماط الجرمية المتعلقة بها.

كما وأوعز الحواتمة الى التوسع في خدمات العلاج لمتعاطي المواد المخدرة ومساعدتهم في الاقلاع عن تلك المواد القاتلة من خلال انشاء مراكز علاج جديدة في شمال وجنوب المملكة تساند عمل مركز العلاج الرئيس في العاصمة، وتسهل على طالبي العلاج .

ودعا مدير الامن العام الى مواصلة التنسيق والعمل المشترك مع القوات المسلحة الاردنية الجيش العربي وباقي الجهات المعنية الاخرى، لتعزيز قدراتنا، وتحقيق أهدافنا المشتركة في القضاء على المخدرات وتجفيف مواردها.

وقدَّم الحواتمة الشكر لمنتسبي إدارة مكافحة المخدرات الذين يؤدون واجبهم المقدس بكل حرفية وصلابة، على مدار الساعة ، ويلاحقون كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن، لافتاً إلى التوسع في الدور التوعوي الذي تقدمه الإدارة لإشراك المواطن في نشر الثقافة الرافضة للمخدرات ونبذ كل من يتعامل بها .

واستمع مدير الامن العام لايجاز قدمه مدير إدارة مكافحة المخدرات عرض من خلاله لأبرز آليات العمل وأهم الواجبات التي تبذلها الإدارة والاحصاءات الجرمية، وتحليلها، والخطط المستقبلية لتطوير عمل الادارة وتكثيف جهودها.