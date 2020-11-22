الحواتمة في جولة بوسط البلد: لن نسمح لأي كان بالتعدي على حقوق الآخرين

عمان- الغد- أكد مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة استمرار الحملات الأمنية التي بدأت مديرية الأمن العام بتنفيذها منذ أسابيع، وبدأت نتائجها الايجابية تظهر ويلمسها الجميع من خلال ما يرد من تغذية راجعة، وردود ايجابية من المواطنين والتجار في مختلف مناطق المملكة .

واطمأن اللواء الركن الحواتمة خلال جولة تفقدية قام بها اليوم لوسط العاصمة على الأوضاع الأمنية، والتقى واستمع لملاحظات عدد من التجار. لافتاً إلى أن العمل الأمني متواصل ولا ينتهي، ولن نسمح لأي كان بالتعدي على حقوق الآخرين .

كما أكد الحواتمة في تعليمات وجهها لرؤساء المراكز الأمنية بعمل جولات ميدانية وتخصيص فرق تتجول في الأسواق للاطمئنان على الأوضاع الأمنية، مع التجار، وأصحاب الأعمال، والأفراد والاستماع لملاحظاتهم والتعامل معها بشكل مباشر.

وبين، أن تعاون المواطنين في الإبلاغ عن الملاحظات والمشاهدات كان له الأثر البالغ في مساعدة رجال الامن العام ووضع حد لكل من يحاول التعدي على حقوق الآخرين، مهيباً باستمرار التعاون من خلال الإبلاغ عن أي معلومات متوافرة حول وقوع جرائم أو اعتداءات أو مشاهدات في هذا المجال.