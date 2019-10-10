الحواتمة: ماضون قدما في دعم متقاعدي الدرك

عمان – أكد المدير العام لقوات الدرك اللواء الركن حسين الحواتمة على المضي قدماً في تعزيز سبل التواصل والدعم لمتقاعدي قوات الدرك، تنفيذاً لتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة جلالة الملك عبدالله الثاني.

وقال اللواء الركن الحواتمة، إن متقاعدي الدرك أصحاب فضل في الإنجاز، وسيبقون السند لمن بعدهم من إخوانهم العاملين، وهم من حملوا أمانة المسؤولية، وأدوا شرف الواجب بإخلاصهم للوطن ولقيادته الهاشمية.

وأوضح الحواتمة خلال تكريمه اليوم الخميس، لعدد من المتقاعدين تقديراً لجهودهم وعطائهم، أن قوات الدرك طورت من برامج الدعم الموجهة لخدمة متقاعديها، وأن العمل مستمر ولن يتوقف لتعزيز هذه البرامج وتحسينها خدمة للمتقاعدين وذويهم.

وبين أن علاقة قوات الدرك بأبنائها العاملين والمتقاعدين الذين استظلوا في ظلها وساهموا في إعلاء بنيانها هي علاقة قائمة على الوفاء المتبادل، مشيداً بمتقاعدي الدرك الذين ظلوا على العهد أوفياء لوطنهم ولقيادتهم، ولجهازهم.

وثمن الضباط المتقاعدون سياسة التواصل والانفتاح التي تنتهجها قوات الدرك، مقدمين شكرهم وتقديرهم للمديرية العامة على الجهود المبذولة للتسهيل على المتقاعدين ومساندتهم، ومؤكدين التفافهم حول القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، في ظل القيادة الهاشمية.-(بترا)