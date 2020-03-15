الحواتمة: مديرية الأمن وضعت خططاً للتعامل مع كورونا

عمان- الغد- أكد مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للتعامل مع فيروس كورونا من قبل مديرية الأمن العام، مشيراً إلى اعتماد خطة شاملة للمديرية، ينبثق عنها خططاً فرعية تختص بتنفيذها الإدارات والوحدات المعنية حسب طبيعة عملها والواجبات الموكلة إليها.

وأشار اللواء الركن الحواتمة خلال ترؤسه اليوم اجتماعاً امنياً في مديرية الأمن العام، بحضور مساعديه وعدد من كبار الضباط، إلى تسخير كافة الإمكانيات لمواجهة هذا الوباء، والمساهمة في منع انتشاره من خلال اتباع كافة التعليمات والإجراءات المعلن عنها في سبيل الحماية والوقاية منه.

وقال اللواء الركن الحواتمة أن جهود الأمن العام هي جهود مكملة ومساندة للجهود الوطنية المبذولة لمواجهة هذا الوباء، مشدداً على ضرورة رفع مستوى التنسيق المباشر مع الوزارات والجهات ذات العلاقة، ومراقبة تنفيذ ما يصدر من قرارات حكومية في هذا الشأن دون أي تهاون أو تقصير.

وأكد على أن حماية مرتبات الأمن العام أينما كانوا ضرورة قصوى، وهي مسؤولية تقع على عاتقنا، موجهاً القادة والمدراء إلى اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وتدابير احترازية لحمايتهم، وتوفير أدوات الوقاية والسلامة العامة لهم، إضافة إلى ضرورة توعيتهم حول طرق ووسائل الوقاية من العدوى لاسيما في الإدارات الخدماتية التي تتعامل مع الجمهور.

وقال إن مديرية الأمن العام تقدم خدمات تشمل كافة مناحي الحياة، ما يقتضي التعامل المستمر والمتواصل مع المواطنين والمقيمين وعلى مدار الساعة دون توقف، داعياً إلى تعزيز التعاون بين رجل الأمن العام والمواطن في مثل هذه الظروف التي تتطلب منا العمل سوياً لتغليب المصلحة العامة في نبذ الإشاعات، والالتزام التام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.