الحواتمة: نسعى لتعزيز جودة الخدمة الأمنية والإنسانية للمواطن

عمان- الغد- نقل مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني، القائد الاعلى للقوات المسلحة، واعتزاز جلالته بجهود منتسبي الامن العام والدفاع المدني الامنية والإنسانية في سبيل حفظ أمن المواطن والمجتمع وتقديم أفضل الخدمات لهم .

وقال اللواء الركن الحواتمة خلال لقائه القادة والمديرين في الشرطة والدفاع المدني، هدفنا تنفيذ الرؤى الملكية السامية، في تعزيز جودة الخدمة الأمنية ورفع سوية الأداء والتنسيق وبما ينعكس واقعاً ملموساً على طبيعة الخدمات الأمنية والإنسانية المقدمة للمواطنين.

وأكد، أن الارتقاء بأدائنا مسؤولية واجبة التنفيذ وتقع على عاتقنا جميعاً في كافة المواقع والمستويات، لافتاً الى أن الانتهاء من عملية الدمج دشن بدء مسيرة من التحديث والتطوير تشمل تقييماً لكافة مناحي الخدمة وتعزيزها إيجاباً للتسهيل على المواطنين.

وأشار الحواتمة إلى ضرورة مواكبة احتياجات المجتمع وفق سبل رائدة، وتعزيز النهج التشاركي والعمل بروح الفريق، وفقاً لأعلى درجات المهنية والحرفية، لمكافحة الجريمة والوقاية منها، ولتعزيز القدرات في مجال الخدمات الإنسانية.

ولفت الحواتمة الى أن القادة والمديرين هم أساس انطلاق العمل وتنفيذ الخطط التي وضعت في العام 2021 ، وهم الأقدر على تلمس احتياجات المواطنين من خلال التغذية الراجعة والعمل الميداني.

وأضاف أن مديرية الأمن العام لن تتوانى عن توفير كافة الموارد الممكنة لإنجاح الجهود اليومية المبذولة، كما ستأخذ بعين الاهتمام كافة المقترحات والآراء والمشاريع القابلة للتنفيذ في سبيل الارتقاء بمخرجات العمل، مؤكداً على الفعالية الملموسة بعد توحيد جهود الوحدات والتشكيلات العاملة بين مكونات الأمن العام، الأمر الذي بدأ الجميع يتلمس آثارها الايجابية والتي نسعى لتعزيزها دوماً والحفاظ عليها.