الحواتمة: هدفنا العمل على تخفيف الازدحامات المرورية

عمان- الغد- أكد مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة على دعم مرتبات إدارة السير ورفع الروح المعنوية لديهم وتطوير الأداء للارتقاء بمستوى الخدمة الأمنية والمرورية والإنسانية المقدمة للمواطنين ، وسنقدم ونرفد مرتبات إدارة السير بكل ما يحتاجونه للقيام بواجباتهم على اكمل وجه.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم لإدارة السير ولقائه مرتباتها والإطلاع على سير العمل والواجبات والمهام التي تقوم بها الإدارة من خلال شعبها وأقسامها المنتشرة في كافة محافظات المملكة.

ونقل الحواتمة خلال اللقاء تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لجميع مرتبات مديرية الأمن العام على اختلاف مواقعهم وصنوفهم، ودعم جلالته لكافة منتسبي الأمن العام وإيلائهم جل الاهتمام بما ينعكس على طبيعة الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وبين اللواء الركن الحواتمة أن رجال السير يمثلون هيبة الدولة وهم الاكثر اتصالا مع الاخوة المواطنين ويقع على عاتقهم عبء كبير في تنظيم العملية المرورية على الطرقات والمحافظة على انسيابيتها في ظل الكثافة المرورية التي تشهدها بعض المدن والمحافظات.

واكد اللواء الركن الحواتمة على تقديم الخدمة الفضلى للمواطنين والتعامل مع الجميع بأخلاق الأردنيين، والنهوض بالعملية المرورية بما يحقق الرؤى الملكية السامية والرسالة الأمنية النبيلة. موجهاً لبذل المزيد من العطاء،وتعزيز إنفاذ القانون دون محاباة أو تمييز خاصة فيما يتعلق بالمخالفات الخطرة التي تهدد سلامة مستخدمي الطريق.

وثمن الحواتمة جهود إدارة السير في الحد من المشكلات التي تواجه العملية المرورية وإيجاد الحلول الناجعة لها بالشراكة مع المؤسسات الرسمية والأهلية والجهات المعنية في هذا المجال، ودورهم الهام في نشر الوعي والثقافة المرورية الآمنة.

كما شدد الحواتمة على ضرورة تفعيل دور المواطن ليكون رديفاً ومسانداً لرجل الأمن العام في الميدان، وبما يسهم في بيئة مرورية اكثر امنا تسهم في خفض أعداد الحوادث المرورية والمخالفات المرتكبة لتحقيق غايتنا الأولى وهدفنا الأسمى في المحافظة على أمن وسلامة المواطن.