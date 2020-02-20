الحواتمة يبحث مع السفير الإماراتي التعاون في المجالات الشرطية

عمان- الغد- بحث مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة وسفير دولة الإمارات العربية في عمان احمد علي البلوشي اليوم تعزيز أواصر وافق التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات الشرطية.

وأكد الحواتمة على مدى التعاون القائم بين البلدين في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأهمية التعاون الشرطي والأمني والتدريبي، مبينا أن هذا التعاون الذي مضى عليه عشرات الأعوام هو الأساس لآفاق مستقبلية تعاونية اكبر، في تبادل الخبرات في مكافحة الجريمة، والتدريب الشرطي المتخصص، ونقل التجارب الأمنية والشرطية الناجحة في البلدين، ما سيكون له مردود ايجابي بتوحيد الجهود التعاونية بين أجهزة الأمن في الدول الشقيقة والصديقة.

مشيرا إلى أن ما بُني من علاقات وتعاون بين جهازي الأمن العام في البلدين، انعكاس للعلاقة الطيبة التي تجمع قيادتيهما، وان مديرية الأمن العام تضع كافة إمكاناتها التدريبية والفنية عبر اذرعها المختلفة لدعم جهود التطوير وتبادل الخبرات مع نظرائها في الدول العربية، وترجمة التوجيهات الملكية السامية التي تدعونا دوما لمد جسور التعاون مع الأشقاء العرب.

ومن جانبه أكد السفير الإماراتي على ما وصلته العلاقة بين جهازي الأمن في البلدين الشقيقين، لافتاً إلى التطلع لمزيد من هذا التعاون مستقبلا ، ومن خلال اختصاصات المديرية المختلفة من الأمن العام و قوات الدرك والدفاع المدني.

مشيدا بالمستوى والكفاءة وحسن المعاملة التي يتحلى بها رجال الأمن العام من خلال الخدمات الأمنية الشاملة التي يقدموها لكافة ضيوف وزائري الأردن لهم منذ لحظة دخولهم إلى الأردن ولغاية مغادرتهم لها