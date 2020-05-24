الحواتمة يتفقد المرتبات في الميدان وينقل لهم تحيات القائد الأعلى (صور)

عمان- الغد- تفقد مدير الأمن العام اللواء الركن حسين محمد الحواتمة، اليوم الأحد، مرتبات الأمن العام العاملة في الميدان، ضمن نقاط التفتيش المشتركة والوظائف والدوريات.

ونقل الحواتمة للمرتبات تحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وتهنئة جلالته لهم في صبيحة أول أيام عيد الفطر السعيد.

وشكر اللواء الركن الحواتمة منتسبي الأمن العام، وإخوانهم من مرتبات القوات المسلحة – الجيش العربي، المتواجدين لأداء الواجب في ظل هذه الظروف الاستثنائية، مشيداً بأدائهم، وبجهودهم المبذولة في سبيل الحفاظ على أمن الوطن، وصحة المواطنين وسلامتهم.

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