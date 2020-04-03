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الحواتمة يشكر كل من التزم بالتعليمات خلال الحظر الشامل اليوم

خلال تفقده عددا من الدوريات ونقاط الغلق في العاصمة

منذ 35 دقيقة

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عمان- اعرب مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، خلال تفقده اليوم لعدد من الدوريات ونقاط الغلق في العاصمة، عن شكره لكل من التزم بالاوامر والتعليمات بالحظر الشامل اليوم، مؤكدا ان الاردنيين ضربوا اليوم اروع امثلة المواطنة الحقة والوعي والحرص على وطنهم وسلامة افراده.
واكد الحواتمة ان ما شهدته شوارع المملكة اليوم من التزام بما صدر من اوامر وتعليمات يؤكد الوعي الجمعي لدى المواطن الاردني والتزامه وحرصه على المصلحة الوطنية العليا والحفاظ على سلامة المجتمع، آملاً ان يستمر هذا الالتزام بكل ما يصدر من اوامر وفق قانون الدفاع في الايام القادمة وان لا نرى اية مخالفة تذكر لنتجاوز هذه الازمة باسرع وقت مع المحافظة على صحة وسلامة الجميع ولنضرب للعالم اجمع اروع امثلة الوعي والالتزام والتكاتف والعمل يدا بيد .
وشدد الحواتمة بذات الوقت انه لا يمكن وتحت اي ظرف كان التهاون مع كل من يخالف الاوامر والتعليمات ويهدد امن وسلامة مجتمع بأكمله، مشيرا الى اننا نعمل بالتعاون مع القوات المسلحة /الجيش العربي وفق خطط تضمن ضبط كافة المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها بجدية وحزم ودون تحيز وتمييز. -(بترا)

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