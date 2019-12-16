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الحواتمة يعتذر عن استقبال المهنئين: أمانة تستلزم البدء بالعمل الجاد

منذ 9 دقائق

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عمان- الغد- اعتذر اللواء الركن حسين محمد الحواتمة عن استقبال المهنئين له بمنصبه الجديد مديراً عاماً للأمن العام، مؤكداً أن المسؤولية أمانة تستلزم البدء الفوري بالعمل الجاد، واستغلال كل الوقت لتنفيذ التوجيهات الملكية الحكيمة خدمة للوطن والمواطن.

واعتبر الحواتمة أن التهنئة الحقيقية تكون عند النجاح بتحقيق رؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، شاكراً التمنيات الصادقة، وداعياً بتوجيه أي نفقات ممكنة في هذا المجال لأوجه الخير والخدمة العامة.

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