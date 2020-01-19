الحواتمة يكرم رجال سير ساعدوا مواطناً انقلبت مركبته داخل نفق (فيديو)

عمان- الغد- كرم مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة في مكتبه اليوم ضابط وضابطي صف من مرتبات إدارة السير على جهودهم المميزة في تقديم أفضل الخدمات المرورية والإنسانية للمواطنين اثناء الواجب الرسمي وتقديم المساعدة لكل من يحتاجها أو يطلبها حيث قاموا بمساعدة احد المواطنين بعد ان انقلبت مركبته داخل احد الانفاق وحافظوا على محتويات المركبة وقاموا بنقل محتويات المركبة الى مركبة اخرى.

واكد اللواء الركن الحواتمة أن ما قام به رجال السير يمثل نموذجاً للعمل المجتمعي والإنساني الذي تخطوا خلاله واجباتهم الرسمية إلى واجبات تتماشى ومفاهيم الأمن الشامل والذي تسعى مديرية الامن العام لتكريسه من خلال تعامل رجل الأمن العام والمواطن، مقدماً شكره وتقديره للمكرمين على ما بذلوه وآملا ان يكونوا مثالاً يحتذى به لجميع زملائهم في مديرية الأمن العام.