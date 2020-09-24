الحواتمة يكرم ضابطين متقاعدين برتبة لواء

عمّان – قال مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة إن المديرية تعتز بجهود أبنائها وعطائهم المخلص والموصول تجاه وطنهم ومؤسستهم التي كان لهم نصيبٌ في شرف بنائها، وإعلاء بنيانها، في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

وأضاف الحواتمة خلال تكريمه اليوم لضابطين متقاعدين تم ترفيعهما إلى رتبة لواء وإحالتهما على التقاعد أن ما تحقق من تطور في عمل المنظومة الأمنية في مختلف وحدات وتشكيلات المديرية هو ثمرة لسنوات طويلة من العمل الجاد والمتراكم الذي ساهم في ارتقاء الخدمة الأمنية المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن الجهود التي يبذلها منتسبو الأمن العام تمثل مسيرة ممتدة تناقلتها الأجيال، كشاهد على الوفاء والتضحية في سبيل الوطن، كانت وستبقى إرثا أردنيا شامخا، ومستقبلا يحمل رايته الأجيال.

وأكد الحواتمة أن متقاعدي الأمن العام سيبقون أصحاب فضل ومحل تقدير، ويمثلون ركناً ثابتاً وأصيلاً في المديرية، وسنداً لمن جاء بعدهم، لافتاً إلى حرص المديرية على التواصل معهم للاستفادة من خبراتهم الغنية والمتنوعة في كافة المجالات الأمنية.

من جهتهم ثمن الضباط المتقاعدون هذا التكريم، مؤكدين على أن مغادرتهم للخدمة في جهاز الأمن العام لا تعني غيابهم عنه، فهم من أقسموا على الذود عن حمى الوطن وأمنه والإخلاص لرايته الهاشمية، معربين عن شكرهم لهذه اللفتة الطيبة والنبيلة، مؤكدين على أنهم سيبقون رهن إشارة الوطن، وعلى تواصل دائم مع زملائهم، مسخرين خبراتهم التي نهلوها في سنين الخدمة الطويلة، وتجاربهم الغنية لخدمة وطنهم، وإخوانهم العاملين وبما يسهم في تحقيق أهداف مديرية الأمن العام بتوفير الأمن والطمأنينة لكافة المواطنين والمقيمين على ثرى الوطن الطهور.