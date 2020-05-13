“الحواتمة” يكرم ضابطين متقاعدين لتعاونهما في كشف قضيتين هامتين

عمان- الغد– كرم مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة في مكتبه اليوم ، ضابطين متقاعدين برتبة رائد ، لما قاما به من جهود ساندت رجال البحث الجنائي وساهمها في كشف قضيتين جنائيتين هامتين .

واكد اللواء الركن الحواتمة ان متقاعدي الأمن العام هم دوماً محل الفخر والاعتزاز والتقدير ، لانهم من بذلوا وقدموا وافنوا سنين عمرهم لخدمة وطنهم ومليكهم، ولانهم الرديف والمساند الاول لرجال الامن العام اثناء تأديه واجباتهم ، وهم من ما زال يعطي ويبذل ويقدم دون ان ينتظر اي مقابل.

واشار مدير الامن العام ان هذا التكريم اليوم هو خير مثال على العلاقة التشاركية بين مديرية الامن العام ومتقاعديها فهم في نظرنا ما زالوا على رأس عملهم وجزءاً وعمودا هاماً من اعمدة المديرية وهيكلتها وان غادروا مواقعهم ،وهم من يثبت ذلك في كل يوم من خلال العمل الجاد والتفاني في خدمة وطنهم وقيادته الهاشمية الحكيمة.

وتقدم الحواتمة بالشكر للضابطين المكرمين على ما قاما به من مساهمات ساعدت ادارة البحث الجنائي في الكشف عن احدى القضايا الهامة مؤكدا انهما وكافة المتقاعدين العسكريين سيبقوا على الدوام محط فخر واعتزاز وثقة جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني وكافة الأردنيين وزملائهم بهم .

ومن جانبهما عبر الضابطان المتقاعدان المكرمان عن اعتزازهما وشكرهما لمدير الامن العام على هذه اللفتة الطيبة التي تدل على مدى الاهتمام بالمتقاعدين والتواصل معهم والحرص الشديد على تطوير كافة عناصر المنظومة الامنية ، مؤكدين ان ما قاما به هو جزء من واجبهما الوطني ومسؤوليتهما المجتمعية ، فهم ما زالا يعتبران انفسهما جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الامنية في مديرية الامن العام .