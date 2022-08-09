الحواتمة يكرم مدير وحدة مكافحة الاتجار بالبشر

كرَّم مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة اليوم مدير وحدة مكافحة الاتجار بالبشر الرائد محمد الخليفات، لجهوده المبذولة في محاربة جرائم الاتجار بالبشر، والتنسيق مع الجهات المعنية لمنعه والوقاية منه.

وأشاد اللواء الركن الحواتمة بالأداء النوعي والمتخصص لضباط وأفراد الوحدة التابعة لإدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام، ودور الرائد الخليفات في تطوير عملها، موجهاً إياهم إلى الاستمرار في نهج البذل والعطاء في سبيل خدمة الوطن وحماية المجتمع من هذه الجريمة الدولية والتي باتت تؤرق العديد من دول العالم.

ويُذكر أن الرائد محمد الخليفات قد حصل على تكريم دولي من قبل وزير الخارجية الأمريكي عن منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تقديراً لجهوده المبذولة، كأحد ستة أبطال دوليين في هذا المجال، خلال احتفال إطلاق تقرير الاتجار بالبشر السنوي والذي أقيم في العاصمة الأمريكية واشنطن مؤخراً، وقيّم أداء 188 دولة وإقليمًا فيما يتعلق بمنع الاتجار بالبشر، وحماية الضحايا، وملاحقة المتاجرين به ومحاكمتهم.