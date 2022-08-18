الحواتمة يلتقي امين عام مجلس وزراء الداخلية العرب

التقى مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة في مكتبه اليوم، أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد كومان، حيث بحث الطرفان سبل التعاون المشترك والتنسيق بين أجهزة الشرطة في الدول العربية الشقيقة.

وأكد اللواء الركن الحواتمة خلال اللقاء، على أهمية التعاون بين أجهزة الأمن العربية في تطوير آليات إنفاذ القانون، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تبادل التجارب والخبرات ومواكبة أفضل الممارسات.

ولفت الحواتمة إلى حرص مديرية الأمن العام في الأردن على تعزيز سبل التعاون بين الدول العربية، وبما يخدم شعوبها الشقيقة، ويرفع من قدرات أجهزتها الأمنية ويعزز إمكانياتها في مكافحة الجريمة والتصدي لها.

من جانبه أشاد الدكتور كومان بالمستوى الذي وصل إليه جهاز الأمن العام الأردني كأنموذج متطور قادر على تقديم الخدمات الأمنية والشرطية بكفاء واحتراف.

وأعرب، عن شكره لمديرية الأمن العام ومنتسبيها، وتقديره لدورهم الداعم لإدامة جسور التواصل والتعاون، وتنسيق الاستراتجيات الأمنية العربية، والعمل العربي المشترك الهادف لتعزيز أمن الدول العربية الشقيقة.