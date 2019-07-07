الحواتمة يلتقي وفدا عسكريا وأمنيا إماراتيا

عمان – التقى المدير العام لقوات الدرك اللواء الركن حسين الحواتمة، وفدا رسميا من القوات المسلحة الإماراتية والقيادة العامة لشرطة أبو ظبي برئاسة العميد الركن مسلم الراشدي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في المديرية العامة، اليوم الاحد، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين قوات الدرك ونظيرتها الإماراتية في مختلف المجالات لاسيما التدريبية منها والفنية.

وأشار الحواتمة، إلى عمق العلاقات التي تجمع بين الأجهزة الأمنية والعسكرية في البلدين الشقيقين والتي تأتي في سياق العلاقات التاريخية والأخوية بين القيادتين والشعبين الشقيقين.

من جهته، أشاد الراشدي والوفد المرافق له، بالمستوى المتميز والسمعة الدولية الطيبة التي تحظى بها قوات الدرك، مؤكدين أهمية تمتين العلاقة بين قوات الدرك ونظيرتها الإماراتية بما يسهم في بناء القدرات لدى منتسبي هذه الأجهزة، وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

يذكر أن الوفد الإماراتي الشقيق سيقوم في الأيام المقبلة بزيارات ولقاءات ميدانية لعدد من وحدات وتشكيلات قوات الدرك للاطلاع على التجربة الأمنية المتطورة لقوات الدرك، والتعرف على أبرز المهام والواجبات المنوطة بها والخطط التدريبية التي تسعى من خلالها لتعزيز قدراتها.-(بترا)