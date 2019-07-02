الحواتمة يهنئ الدركي “المقابلة” بعد فوزه ببرونزية 5 آلاف متر

عمان – الغد – هنأ المدير العام لقوات الدرك اللواء الركن حسين محمد الحواتمة اليوم الثلاثاء ، عداء المنتخب الوطني البارالمبي وقوات الدرك، نبيل المقابلة بإنجازه الدولي الجديد، بعد فوزه ببرونزية 5 آلاف متر جري، في ختام بطولة تونس الدولية المفتوحة لألعاب القوى (الجائزة الكبرى) البارالمبية.

وأشاد الحواتمة بعزم وإصرار المقابلة الذي تحلى بالاجتهاد، وتحدى الظروف التي لم تقف عائقاً أمامه في سبيل تحقيق أحلامه ورفع علم الوطن عالياً في المحافل الدولية.

وحقق المقابلة المركز الأول في فئة (B2) لضعاف البصر، والمركز الثالث في المجموع العام لسباق 5 آلاف متر جري، أثناء تواجده ضمن بعثة اللجنة البارالمبية الأردنية في البطولة التي شهدت مشاركة 344 لاعباً ولاعبة يمثلون 34 دولة، ليضمن تأهله إلى بطولة العالم البارالمبية لألعاب القوى، دبي 2019.

كما شكر الحواتمة اللجنة البارالمبية الأردنية لجهودها المبذولة في إعداد اللاعبين بتعاون وتشاركية مع جميع الجهات، مشيداً بالنتائج اللافتة التي حققتها بعثة اللجنة، والتي حصدت في بطولة تونس 4 ميداليات، بواقع ذهبيتين لأحمد الهندي برمي القرص ودفع الكرة الحديدية، وبرونزيتين لكل من أيمن الجبور لرمي القرص، ونبيل المقابلة في سباق 5 آلاف متر جري.

الجدير بالذكر أن قوات الدرك تبنّت موهبة المقابلة قبل عدة سنوات، وقامت بدعمه وتوفير التدريبات والمعسكرات اللازمة له، حيث حقق العديد من الألقاب والميداليات مع المنتخب الوطني ومنتخب قوات الدرك من أبرزها، فضية الألعاب الآسيوية (جاكرتا) 1500 متر، ذهبية بطولة غرب آسيا في سباق 800 متر ، فضية ملتقى مراكش الدولي في سباق 1500 متر، ذهبية في ماراثون بيروت الدولي، ذهبية في ماراثون آيلة الدولي، ذهبية في ماراثون الناظور الدولي، وغيرها العديد من الإنجازات والمراكز المتقدمة.