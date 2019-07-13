الحواتمة يهنئ الدركي “عشيش” بذهبية بطولة أوكرانيا الدولية للملاكمة

عمان-الغد- هنأ المدير العام لقوات الدرك اللواء الركن حسين محمد الحواتمة، الدركي في صفوف المنتخب الوطني للملاكمة، حسين عشيش بعد فوزه اليوم، بالمیدالیة الذهبية لبطولة أوكرانیا الدولیة للملاكمة في ”اودیسیا“.

وأعرب الحواتمة عن فخره واعتزازه بعزم وإصرار الملاكم عشيش الذي أثبت على الدوام أنه مثال للرياضي المبدع والمقاتل في سبيل رفع راية الوطن، مباركاً له بهذا الإنجاز الذي يسجل للرياضة الاردنية في ظل الرعاية الملكية الحكيمة لشباب الوطن.

وشكر الحواتمة اللجنة الأولمبية الأردنية برئاسة سمو الأمير فيصل بن الحسين، والاتحاد الأردني للملاكمة على الجهود المبذولة في إعداد وتجهيز اللاعبين والارتقاء بمستواهم، مؤكداً أن قوات الدرك مستمرة في نهج التعاون والشراكة مع جميع المؤسسات الوطنية لدعم الرياضة الأردنية.

وأظهر حسين عشيش المصنف خامساً على العالم في وزنه مستوى مميز خلال مشاركته ضمن منافسات وزن ٩١ كغم ، حيث استهل مشواره بالفوز على الأوكراني ستالتشينكو فيتالي في دور الـ ٣٢ .

وأكمل “عشيش” مشواره في البطولة وفاز في الدور ثمن النهائي على الأوكراني كورتا أندريه، وفي الدور ربع النهائي تمكن عشيش من الفوز على البطل الأيرلندي كينيت أوكونبوفا.

وفي نزال الدور نصف النهائي تجاوز “عشيش” خصمه الأوكراني لوفتشينسكي دميتري وفي المباراة النهائية التي جرت اليوم السبت توج حسين عشيش بالذهبية بعد انسحاب الأوكراني روبيرت مارتن بسبب الإصابة.

ويعد لاعب المنتخب الوطني وقوات الدرك حسين عشيش من نخبة ملاكمي العالم وآسيا، حيث سبق له أن سجل إنجازاً تاريخيا للملاكمة الأردنية بوصوله لدور الربع النهائي في أولمبياد ريو في البرازيل.

كما تم اختياره ضمن فريق أبطال آسيا في اللقاء الدولي الذي جمع أبطال آسيا ضد أبطال أوروبا في العاصمة التشيكية براغ، وتمكن خلال اللقاء من إسقاط اللاعب التشيكي جيري هافيل بالقاضية ليضمن فوز الفريق الآسيوي على الفريق الأوروبي.