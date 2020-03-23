الحواتمة يوجه بزيادة الرقابة ونقاط الغلق داخل الأحياء والشوارع الفرعية

* نعمل باقصى طاقاتنا على مدار الساعة، ولن نتوانى عن أداء واجباتنا في أقصى الظروف وأصعبها.

* نفخر بما يقدمه رجال الامن العام في الميدان.

* نواكب المستجدات أولا بأول ونساند كافة الوزارت والمؤسسات الرسمية التي تبذل جهوداً كبيرة تجاه الوطن .

عمان-الغد- أكد مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، اليوم، على المستوى المتميز الذي أظهره منتسبي الأمن العام خلال أدائهم لواجباتهم المختلفة، خاصة المتعلقة بالتعامل مع وباء الكورونا المستجد، وتنفيذهم المحكم لكافة للأدوار الملقاة على عاتقهم.

وقال الحواتمة: منتسبوا الأمن العام يعملون بأقصى الطاقات على مدار الساعة، ولن يتوانوا عن أداء واجباتهم في أشد الظروف وأصعبها، ونفخر بالمستوى المتميز والدور الكبير الذي يقدموه في الميدان، بأعلى درجات المهنية والاحتراف، وهو الأمر الذي يعكس حرصهم على سلامة المواطنين وأمنهم.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم، اجتماعاً أمنياً في مبنى مديرية الأمن العام، بحضور مساعديه وعدد من كبار الضباط ، ناقش من خلاله تنفيذ الخطط والاجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

واكد الحواتمة خلال الاجتماع على استمرارية العمل بعزيمة وهمة عالية، في سبيل النجاح أمام التحدي الماثل لحماية الوطن، مشيراً الى ضرورة مواكبة الخطط للمستجدات، وتقييم الاجراءات ومراجعتها بشكل دائم، لتحقيق غايتنا في الدفاع عن سلامة وأمن الاردنيين .

وشكر مدير الامن العام كافة المواطنين الذين أبدوا التزاماً عالياً بالقرارات والأوامر الصادرة، والتي تهدف لحمايتهم من هذا الوباء، املا مزيدا من التقيد والتعاون .

ووجه الحواتمة لزيادة وتكثيف الدوريات، ونقاط الغلق العاملة في الميدان وبالتنسيق مع القوات المسلحة- الجيش العربي، وزيادة الرقابة على الأحياء والشوارع الفرعية لضبط كافة المخالفات المرتطبة بقانون الدفاع .