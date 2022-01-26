الحواتمة يوجه بوضع الوحدات العملياتية والميدانية تحت الإنذار الفوري (صور)

أوعز مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة بوضع كافة الوحدات العملياتية والميدانية تحت الإنذار الفوري، والمعدات والآليات بأقصى مستويات الجاهزية ونشرها بالميدان اعتبارا من الساعة 8 من صباح اليوم.

ودعت مديرية الأمن العام المواطنين اليوم، لأخذ الحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي المتوقع دخوله خلال ساعات بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وأهابت المديرية بضرورة اتباع الإرشادات والنشرات الصادرة عنها وعن الجهات المختصة، مؤكدة على ضرورة تجنب المناطق المُعرضَة لتشكل السيول، أو محاولة قطعها والمرور منها في حال تشكلها.

وشددت على ضرورة التعامل الآمن مع وسائل التدفئة والحرص على تهوية المنازل وعدم النوم وترك المدافئ مشتعلة، وتثبيت الأجسام القابلة للحركة أو التطاير أو السقوط داخل المنازل وحولها.

وبينت مديرية الأمن العام أن الإدارات المرورية التابعة لها وضعت خطة مرورية للتعامل مع الحركة المرورية التي ستتزايد مع نهاية دوام يوم الأربعاء في العاصمة والمحافظات وعلى الطرق الخارجية بينها، داعية للتقليل من حركة الآليات مع بدء المنخفض، واقتصارها على الضرورة القصوى بعد دخوله، وحسب النشرات المحدثة أولاً أول، حفاظا على سلامة المواطنين ومنعاً للتسبب بوجود مركبات عالقة على الطرق.

ودعت المديرية كافة المواطنين للتعاون والامتثال لإرشادات رجال الأمن، والاستعداد الجيد والحكيم للمنخفض، بعيداً عن الارتباك والازدحام أو التهافت على الاحتياجات قبل بدء المنخفض، مؤكدة أنها مستمرة بتقديم خدماتها الأمنية والإنسانية، وأن لديها من الجاهزية والمعدات والخبرات، ما يمكنها من تقديم جميع الخدمات للمواطنين وعلى مدار الساعة.

كما دعت المواطنين إلى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 عند الحاجة.