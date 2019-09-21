“الحواتمة” يُتوج بلقب بطولة الخريف المفتوحة لرماية المسدس

عمان – الغد – توج الرامي، أيهم الحواتمة، يوم أمس الجمعة ، بلقب بطولة الخريف المفتوحة لرماية المسدس والتي أقيمت في ميادين نادي الرماية الملكي الأردني.

ونجح “الحواتمة” في تحقيق المركز الأول متقدماً بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه المهندس حازم منذر العطيات.

واشتدت المنافسة على المركز الثالث، حيث لم يحسم هذا المركز إلا بعد كسر التعادل بين شقيق البطل محمد حسين الحواتمة ولاعبة المنتخب الوطني أسماء زيد وعبد الله محمد الحنيطي، حيث استطاع الأخير حسم هذا المركز لصالحة بفارق نقطة واحده عن منافسيه.

وعلى مستوى السيدات، فازت لاعبة المنتخب الوطني أسماء زيد ببطولة السيدات بفارق نقطتين عن منافستها الوحيدة هبة حمزة، والتي فاجأت الجميع بتأهلها للدور النهائي بالرغم من حداثة عهدها بالرماية.