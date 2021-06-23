الحواتمة يُهنئ لاعب الجودو “عيال سلمان” بتأهله لاولمبياد طوكيو

عمان – الغد – هنأ مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة اليوم، لاعب المنتخب الوطني، وفريق الأمن العام للجودو يونس عيال سلمان، بعد حصده البطاقة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020”.

وأكد الحواتمة على أهمية الإنجاز الذي حققه عيال سلمان، مشيداً بعمله واجتهاده حتى استحق التأهل بجدارة واستحقاق.

وقال الحواتمة: “ان مديرية الأمن العام ماضية في تنفيذ التوجيهات الملكية الحكيمة، في دعم أبنائها، وإتاحة الفرصة أمام أصحاب الهمم العالية من الشباب الأردني القادر على الإنجاز”.

واشار اللواء الحواتمة، أن مديرية الأمن العام تعمل بشراكة وتكامل مع كافة المؤسسات الوطنية لتمكين الشباب، وتوفير الفرص لهم عبر صقل مهاراتهم وبناء قدراتهم، وتوفير المناخ المناسب لهم للتفوق، في كافة المجالات.

وقدم الحواتمة الشكر الى اللجنة الأولمبية برئاسة سمو الأمير فيصل بن الحسين، وإتحاد الجودو على الجهود المبذولة في إعداد وتجهيز اللاعبين والارتقاء بمستواهم، مؤكداً أن مديرية الأمن العام مستمرة في نهج التعاون والشراكة مع اللجنة الأولمبية الأردنية والاتحادات الرياضية.

وبهذا التأهل يلتحق عيال سلمان بركب المتأهلين من الأمن العام، بعدد تاريخي وغير مسبوق على مستوى المشاركات الأولمبية ليصبح سابع اللاعبين المتأهلين من المديرية إلى الأولمبياد، من ضمن 11 مشاركاً في الأولمبياد من المنتخبات الوطنية، حيث سبقه لاعبو المنتخب الوطني والأمن العام، للملاكمة (حسين عشيش، محمد عبدالعزيز الوادي، عبادة الكسبة، عدي الهنداوي، زياد عشيش) ولاعبة المنتخب الوطني والأمن العام للتايكوندو (جوليانا الصادق).

وكان الاتحاد الدولي للجودو، أعلن أمس عن تأهل عيال سلمان الى دورة الألعاب الأولمبية القادمة بعد حصوله على عدد النقاط المؤهلة حيث جمع 455 نقطة في التصنيف الأولمبي للعبة .