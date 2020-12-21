الحواتمة: 180 مليون دينار إجمالي الوفر المالي من الدمج

عمان-الغد- قال مدير الأمن العام اللواء حسين الحواتمة عن القيمة الاجمالية التي وفرتها مديرية الأمن العام من دمج الامن مع مديرية الدرك والدفاع المدني.

وبين الحواتمة عبر قناة المملكة، إن إجمالي قيمة الوفر المالي 180 مليون دينار.

وأضاف أن دمج 99 وحدة رئيسية وفرعية في الأمن العام حقق وفرا ماليا 65 مليون دينار، فيما حقق التشارك في الأصول والبنى التحتية والتكنولوجية وفرا ماليا مليون و700 ألف، و2 مليون دينار من إيقاف تنفيذ مشاريع أبنية مطروحة، و4 مليون دينار من ترشيد استخدام الآليات، و300 ألف دينار من الاستغناء عن 29 مبنى مستأجر، إضافة الى تقديم مبان وأراض لتنمية المجتمع المحلي بقيمة رأسمالية 52 مليون دينار.

وأشار الحواتمة الى انهاء عملية الدمج بين الأجهزة الثلاثة، موضحا أن عملية التطوير مستمرة.

وأكد أنه سيجري تجنيد أعداد كبيرة، مبينا أن موعد التجنيد يعتمد على جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبين الحواتمةان الحملات الأمنية مستمرة، وألقينا القبض على 1700 شخص للحفاظ على السلم المجتمعي.

واضاف انه تم مصادرة حوالي 3 آلاف قطعة سلاح منذ بداية العام الحالي، مشيرا الى انه لا توجد أي بؤرة أمنية ساخنة.