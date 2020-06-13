الحوامدة : اتحاد الكرة ينتصر للرياضة وعليه دفع التزاماته للأندية

عمان – الغد – إجتمع رئيس نادي الوحدات الدكتور بشار الحوامدة مع اللاعبين اليوم السبت للاطلاع على مستجدات المرحلة المقبلة وللوقوف خلف الفريق الكرروي قبل إدارة النادي ومدير النشاط تزياد شلباية.

وحول عودة الدوري، قال الدكتور الحوامدة في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الوحدات :” أثني على دور اتحاد الكرة بعودة الدوري، حيث أنه اتنصر للرياضة الأردنية عامة وكرة القدم خاصة، لكن ذلك لا يعفي اتحاد الكرة من التزاماته المالية تجاه الأندية، خاصة أننا في وضع استثنائي وهذا يتطلب من الدولة أن تقف وقفة جادة وتدعم الرياضة كما دعمت الفن من قبل”.

وثمن الحوامدة دور الأندية في الاجتماعات كافة التي جمعتهم، حيث كان الحديث أن الأندية ترغب في عدم استكمال الدوري، وهذا كلام غير صحيح، لأن العائق كان ماليا فقط وعندما وضحت الصورة أمام الجميع كان القرار بالإجماع والترحيب بقرار الاتحاد استكمال الدوري بداية شهر آب المقبل.

وعن النشاطات الأخرى غير كرة القدم في نادي الوحدات قال الدكتور الحوامدة :” إن كافة أنشطة النادي محل اهتمام وتقدير من قبل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وخاصة لعبة كرة الطائرة، حيث إن البطولات اقتربت من العودة، وسنحاول تشكيل فريق قوي ومنافس بما أننا لم نستغني عن اللاعبين، وما زال المدرب البرازيلي متواجدا في الأردن بعد أن حصل على مستحقاته المالية قبل فك الارتباط، وربما يعود لكن كل ذلك منوط بقرار مجلس إدارة نادي الوحدات خاصة أننا نتشاور في الامور كافة بما يلبي تطلعات مجلس الإدارة وجماهيره.

كما ثمن الدكتور الحوامدة دورة شركة أمنية راعي فريق الوحدات الأول لكرة القدم واعتبر أن أمنية لم تتوقف عن دعم الوحدات عند التواصل معها حتى وموعد الدفعات غير مستحق، وهذا يعبر عن مدى التعاون والتشاركية معها.