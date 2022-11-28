الحوامدة تحرز فضية بطولة مجلس التعاون الخليجي للجمباز الإيقاعي

خالد تيسير العميري – أحرزت لاعبة المنتخب الوطني للجمباز الإيقاعي، لمار الحوامدة، المركز الثاني باستخدام الصولجان، في بطولة مجلس التعاون الخليجي الكبرى، التي اختتمت مؤخرا في مدينة دبي، وسط مشاركة 300 لاعبة.

وأكد نائب رئيسة اتحاد الجمباز والناطق الإعلامي م.صالح الغويري، مشاركة لمار في بطولة كأس لندن في 8 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

وتقلدت لمار الحوامدة الميدالية الفضية في بطولة ألعاب هاسبرغر للجمباز، التي أقيمت مطلع الشهر الحالي في مدينة فيينا النمساوية، وسط مشاركة دولية واسعة؛ حيث قامت بتأدية حركتها على البساط باستخدام الصولجان بدقة عالية وحسومات أقل.

ورغم صغر سنها الذي لم يتجاوز 11 ربيعا، إلا أن اللاعبة لمار الحوامدة ما تزال تطلق العنان أمام طموحاتها بتمثيل الجمباز الأردني في أكبر المحافل الرياضية (دورة الألعاب الأولمبية 2028)، في ظل تواجدها مع مدربتها الروسية انستازيا زاكريوسكايا، التي تبنت موهبتها بشكل كبير، باعتبار أنها لاعبة سابقة وتنقل خبراتها لها، وبما يساعدها على التطور السريع بخطوات مدروسة.

وكانت المدربة البيلاروسية انستازيا قد وصفت الموهبة الساعدة لمار الحوامدة بمشروع البطلة العالمية، لاعتبار الجمباز الإيقاعي من الرياضات الصعبة التي تتطلب ساعات تدريب طويلة؛ حيث أظهرت لمار قدرتها على التحمل والتدريب لمدة 6 ساعات يوميا، لتكون من اللاعبات المحترفات المتميزات محليا وعالميا.