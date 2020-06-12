الحوامدة يجتمع بالجهاز الفني ولاعبي الوحدات غدا

عمان – الغد – يعقد رئيس نادي الوحدات د.بشار حوامدة عند الساعة الرابعة عصر يوم غد السبت اجتماعا مع الجهاز الفني واللاعبين لرسم خارطة الطريق للمرحلة المقبلة، والشد من أزر اللاعبين لحثهم على تقديم الأفضل في الاستحقاقات الكروية.

واستعدادا للدوري يجري فريق الكرة يوم غد السبت تدريبات مغلقة على الجميع.

ورحب المدير الفني لفريق الكرة الأول عبد الله ابو زمع بعودة بطولة الدوري، مشيداً بالدور الكبير الذي بذله رئيس النادي د. بشار حوامدة لاستكمال مشوار البطولة والتي كانت مهددة بالإيقاف في ظل الظروف الصعبة بسبب جائحة فايروس كورونا المستجد، مطالباً الجهاز الطبي للفريق بتقديم خطة العمل التي من شأنها ضمان سلامة اللاعبين في ظل الوضع الوبائي.

من جانبه عرج طبيب الفريق د.مؤيد عمر على الخطة والإجراءات الصحية المنوي العمل بها خلال التدريبات، مشدداً على التقييد بإجراءات السلامة العامة من حيث ارتداء الكمامات والقفازات وتعقيم كافة الأدوات الرياضية، مشيراً إلى اجراء فحص “pcr” –كورونا- لجميع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات وتكرار العملية كل خمس ايام، والمحافظة على التباعد الجسدي بما يضمن عدم الاحتكاك، مع ضرورة أن يتقيد كافة أفراد الجهاز الإداري والفني والطبي واللاعبين ومسؤول اللوازم بتحميل تطبيق أمان بحسب توصيات وزارة الصحة.

وأكد عضو مجلس إدارة النادي مدير نشاط كرة القدم زياد شلباية خلال حديثه للجهاز الفني والإداري لفريق الكرة الأول، بأن ثقة مجلس الإدارة المطلقة بالفريق الأول وجهاز الفني واللاعبين كبيرة للغاية، والآمال معقودة عليهم لمواصلة المضي قدماً للزحف على القمة والوقوف على منصة التتويج للموسم الكروي الحالي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء الخميس في مجمع النادي الرياضي بغمدان والذي حضره الناطق الإعلامي للنادي وليد السعودي والجهازين الفني والإداري لفريق الكرة، وشهد به تأكيد السعودي بأن مجلس إدارة النادي يرفض أي إملائات خارجية على المجلس معتبراً أن أي قرار يخص فريق الكرة الأول أو النادي سيكون صادراً بمحض إرادة مجلس الإدارة.