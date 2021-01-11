الحوثيون يدينون القرار الأميركي بتصنيفهم جماعة “إرهابية”

صنعاء- دان الحوثيون في اليمن الإثنين قرار الولايات المتحدة تصنيفهم جماعة “إرهابية”، وأكدوا احتفاظهم بحق الرد.

وكتب القيادي في “أنصار الله” محمد علي الحوثي في تغريدة “سياسة إدارة (الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد) ترامب إرهابية وتصرفاتها إرهابية وما تقدم عليه من سياسات تعبر عن أزمة في التفكير، وهو تصرف مدان ونحتفظ بحق الرد” مؤكدا “لا يهم الشعب اليمني أي تصنيف ينطلق من إدارة ترامب كونها شريكة فعلية في قتل أبناء الشعب اليمني وفي تجويعه”.-(ا ف ب)