الحوثيون يشنون هجمات جديدة على مطار أبها السعودي

عدن- نفذ الحوثيون هجمات جديدة بطائرات مسيرة على مطار سعودي اليوم الجمعة، بعدما ذكر سكان أن طائرات للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية قصفت مناطق في محيط العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين إن الجماعة المتحالفة مع إيران شنت عددا من الهجمات بطائرات مسيرة على مطار أبها في جنوب السعودية وذلك بعد يومين من إعلانهم المسؤولية عن هجوم صاروخي على نفس المطار.

وقال التحالف، الذي تقوده السعودية والذي تدخل في 2015 في الحرب الأهلية اليمنية لإعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، إنه اعترض خمس طائرات مسيرة استهدفت مطار أبها وخميس مشيط في نفس المنطقة.

وكان التحالف المدعوم من الغرب قد تعهد بالرد بصرامة على الهجوم الصاروخي الذي شنه الحوثيون يوم الأربعاء وقال يوم الخميس إنه دمر أهدافا عسكرية للحوثيين على مشارف العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأضاف بيان التحالف أن العملية استهدفت ”خبراء أجانب من تنظيمات إرهابية يعملون مع الحوثيين“ دون أن تحدد جنسياتهم أو تفصح إن كان الهجوم قد أودى بحياة أحد.

ولم يتضح ما إذا كانت هجمات الطائرات المسيرة الجمعة أدت إلى سقوط إصابات. وقالت السلطات السعودية إن الهجوم الصاروخي يوم الأربعاء أصاب 26 شخصا.

ويتهم قادة السعودية والإمارات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني المدعوم من إيران بدعم الحوثيين لكنهم ينفون ذلك.

وقال البيان الذي نقلته قناة العربية المملوكة لسعوديين ”الأهداف شملت صواريخ وأسلحة ومعامل تصنيع“.

وقال تلفزيون المسيرة إن غارات استهدفت ثلاثة مواقع، تتضمن أهدافا عسكرية لقوات الحوثيين، على مشارف صنعاءها

وقال سكان لرويترز إن الضربات استهدفت معسكرات إلى الغرب والشمال من المدينة. (رويترز)