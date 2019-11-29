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الحوثيون يعلنون إسقاط “أباتشي” سعودية ومقتل طياريها.. ولا تعليق من التحالف

منذ 41 دقيقة

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دبي – أعلنت جماعة الحوثي اليمنية أنها أسقطت طائرة هليكوبتر سعودية من طراز أباتشي بالقرب من حدود اليمن مع السعودية اليوم الجمعة مما أسفر عن مقتل طياريها الاثنين.

وقال العميد يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين على تويتر “الدفاعات الجوية اليمنية تتمكن من إسقاط طائرة أباتشي سعودية بصاروخ أرض / جو بتقنية جديدة سنكشف عنها لاحقا. وقد تم إسقاطها صباح اليوم في منطقة مجازة قبالة عسير أثناء قيامها بأعمال عدائية ومصرع طاقمها المكون من اثنين سعوديين واحترقت بالكامل”.

ولم يرد أي تأكيد حتى الآن من التحالف الذي تقوده السعودية ويقاتل الحوثيين منذ أكثر من أربعة أعوام. (رويترز)

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