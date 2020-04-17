الحوراني: أمر الدفاع رقم 7 كان ضرورة ملحة

فيصل القطامين

الطفيلة – قال رئيس جامعة الطفيلة التقنية الدكتور محمد خير الحوراني أن أمر الدفاع رقم (7) كان ضرورة ملحة كون التعليمات والأنظمة النافذة لم تكن تغطي سوى 25 % من المساقات بطريقة التعليم عن بعد .

وأشار الحوارني إلى أن هذا القرار جاء في ظرف استثنائي حيث كانت الحاجة ماسة لتوفير غطاء قانوني عن المدة التي شملها التعليم عن بعد .

وبين أن نظام ( ناجح / راسب) تبنته جامعات عالمية بينها جامعة هارفرد إثر جائحة كورونا ، كما جامعات عديدة أخرى عالمية ، معتبرا أن توحيد المرجعية هو أمر إيجابي خصوصا ما يتعلق بتحقيق العدالة بين طلبة الجامعات كافة ومعاملتهم بمعايير موحدة .

ولفت الحوراني إلى أن أمر الدفاع جعل مسألة تمديد الفصل الدراسي من عدمه متعلق بيد مجلس التعليم العالي أيضا ، بما يحقق معايير موحدة بين الجامعات كافة ، مؤكدا أن أمر الدفاع 7 جعل المدد واحدة ،وألغى التفاوت في التقاويم الجامعية .

وأضاف أن القرارات المتخذة على صعيد الجامعات منذ بداية الأزمة كانت تتم بالتوافق مع مع وزير التعليم العالي ، لافتا إلى أن التعليم الالكتروني ليس خيارا في ضوء أزمة كورونا بل هو نمط عالمي مطلوب .

وحول العملية التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية قال الحوراني أنها تجري بحسب البرنامج الدراسي ، حيث يتم توفير نسخ مسجلة من كل محاضرة يتلقاها الطلبة ،ليتمكنوا من العودة إليها في أي وقت .

ولفت إلى وجود خمس منصات تجري من خلالها عملية التعلم عن بعد ، إضافة إلى قيام عمداء الكليات برفع تقارير أسبوعية عن نسب الغياب والحضور وصيرورة المحاضرات ، مشيرا إلى ان نسبة الحضور في بعض المساقات بلغت 100 % .

وأكد على أهمية البناء على تجربة التعليم عن بعد ، من خلال رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني واهتماماته تجاه بناء الإنسان الأردني وتمكينه .

Faisal.qatameen@alghad.jo