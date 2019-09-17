الحوراني: ارتفاع أسعار الفوائد واقتراض الحكومة من البنوك يعيقان تحسن أداء البورصة

هبة العيساوي

عمان – قال رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني إن “وجود قطاع عام حكومي يمتص فوائض السيولة لدى الجهاز المصرفي لتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة هو من أحد الأسباب التي تفسر الأداء المتواضع للسوق المالي”.

وأضاف الحوراني خلال افتتاحه يوم أمس فعاليات مؤتمر المال والاستثمار الدولي ومعرض فوركس الأردن السادس عشر أن “مؤثرات البيئة المحيطة بالسوق المالي الذي يعد مرآة تعكس واقع الاقتصاد الكلي، تفسر أيضا الأداء المتواضع للسوق في ظل معدل متواضع من النمو الاقتصادي الحقيقي”.

وبين أن ما يؤثر أيضا على أداء السوق سلبا وجود هيكل مرتفع من أسعار الفائدة يجافي الاستثمار بشقيه المباشر والمالي.

وأكد في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر الذي تنظمه مجموعة آفاق للإعلام بالتعاون مع هيئة الاوراق المالية، إن “الهيئة تواكب بشكل مستمر ما هو معمول به في الأسواق المالية الدولية، وتعمل على تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي وتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة الآمنة”.

وقال الحوراني إن “الهيئة بذلت جهودا على الصعيد التشريعي لتنظيم التعامل في البورصات الأجنبية، إذ صدر قانون تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية في البورصات الأجنبية، وتعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية بالأوراق المالية العام الماضي 2017، ما اوجد حالة توازن بين حماية المستثمرين من جهة وبين فتح المجال للإبداع الفني والتشغيلي الذي تشهده تقنيات التداول بأسواق الفوركس، من جهة أخرى”.

وانطلقت فعاليات مؤتمر المال والاستثمار بمشاركة خبراء ومختصين محليين ودوليين بمجال الفوركس، بالإضافة إلى مشاركة خمسين شركة خدمات مالية عالمية وعربية وبنوك عاملة بمجال التداول بالعملات الاجنبية والمعادن والاسهم.

ويناقش المشاركون على مدى يومين البيئة القانونية والتشريعية للفوركس في الأردن، والفرص التي توفرها أسواق المال والتحديات التي تواجهها والتشريعات والقوانين التي تنظم بيئة الفوركس، إضافة إلى عرض قواعد الـبيانات والعملات الرقمية ماضيها وحاضرها ومستقبلها، ومهارات واستراتيجيات وتقنيات التداول بأسواق الفوركس، ودور البنوك المركزية بتقدم تلك الأسواق، وكيفية بناء أنظمة التداول الخاصة ودور الوسطاء المحليين، وإدارة المخاطر والأصول المالية، وأهمية التداول عبر أسس علمية، ومخاطر التداول العشوائي، وبيئة الأحكام الناظمة للفوركس وتخفيض مخاطر التداول عن طريق تنويع الاستثمار.

بدوره قال الرئيس التنفيذي لمجموعة آفاق للإعلام د.خلدون نصير “المعرض الذي يستمر يومين يسعى إلى تشجيع الاستثمار بالخدمات المالية ما يسهم بتوفير فرص عمل محلية”.

وأضاف ان “التداول الإلكتروني من الأسواق الجديدة غير المعروفة لدى كثير من المستثمرين، والسوق الأردنية واعدة بهذا المجال نظرا للبيئة التشريعية والقوانين التي تنظم العمل فيه والكوادر والخبرات المؤهلة والإمكانيات التي تؤهله ليشكل أرضية كبيرة لهذا النوع من الاستثمار”.

وأضاف أن من شأن مثل هذه المعارض الاسهام بتعزيز المساعي الحكومية لإطلاق الأردن كمنصة على مستوى العالم، ومحط أنظار للعديد من الدول للاطلاع على تجربته، موضحا أن الأردن يتبوأ مركزا مهما بمجال الابداعات في التكنولوجيا وصناعة العملات الاجنبية.

المشاركون في المعرض أكدوا خلال الجلسة الافتتاحية ، أن هيئة الأوراق المالية واكبت التطورات العالمية فيما يخص التشريعات الناظمة لشركات الفوركس.

واوضحوا ان الأردن الذي بدأ بترخيص الشركات في أواخر العام 2017 واليوم يعمل في السوق الأردني 22 شركة تمارس أعمال الفوركس، الأمر الذي يدل على أن الأردن يعتبر نقطة جذب استثمارية لهذه الصناعة ومن المتوقع أن يكون منصة رئيسية لصناعة الفوركس، مشيرين إلى أن تطوير التشريعات يتم بالتشارك ما بين الهيئة وبين الشركات.

وقال رئيس قسم الافصاح بهيئة الأوراق المالية خالد جبر إن “أهمية المعرض تبرز في انه يأتي بعد صدور قانون تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية في البورصات الأجنبية الذي اقر في شباط(فبراير) العام الماضي، وتعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية بالأوراق المالية في البورصات الأجنبية الصادرة بتشرين الأول (اكتوبر) 2017”.

وبين أن حصول الشركات على تراخيص يمكنها من ممارسة التعامل في البورصات الأجنبية والاستفادة من هذه الميزة التنافسية بتوسيع قاعدة عملائها الذين سيكون بإمكانهم التعامل بتلك البورصات من خلال شركات مرخصة وخاضعة لرقابة هيئة الاوراق المالية وضمن أطر تشريعية تنظم عملها وتضمن حقوق المتعاملين.

وأضاف “الاشراف على هذه الشركات يتم من خلال هيئة الاوراق المالية التي تشرف على عمل شركات الوساطة والخدمات المالية والتداول، والبنك المركزي الذي يشرف على عمل البنوك وتعاملها بالبورصات العالمية”.