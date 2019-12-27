الحوراني: العوضات لا يزال مديرا فنيا للفيصلي

خالد العميري

عمان – أكد عضو مجلس إدارة النادي الفيصلي سامر الحوراني، أن المدير الفني لفريق الكرة الأول راتب العوضات، لا يزال على رأس عمله، نافيا بذلك الشائعات التي تحدثت عن رحيله.

وفي رده على استفسارات “الغد”، أشار الحوراني أنه في حال صدور أي قرار لتجديد الثقة بالجهاز الفني من عدمه، سيمرر إلى وسائل الإعلام وسيتم نشره على صفحات النادي الرسمية بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي ما يتعلق بملف التعاقدات مع لاعبين محترفين لتعزيز صفوف الفريق استعدادا للنافذة الأولى من التصفيات المؤهلة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، أكد الحوراني أن الإدارة تعمل بطريقة حرفية ومدروسة لاختيار الأسماء المناسبة والقادرة على إثراء الفريق فنياً، خاصة وأن الدوريات في الدول المجاورة قائمة منذ فترة.