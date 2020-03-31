الحوراني باق مع “طاولة المدينة” ويقدر دعم ادارة النادي

بلال الغلاييني

عمان – اكد لاعب المنتخب الوطني لكرة الطاولة حسن الحوراني، بقائه مع فريق مدينة الحسين للشباب وتمثيله في البطولات المحلية المقبلة، موضحا أن النادي وفر له سبل الراحة كافة خلال مسيرته معه، إلى جانب دوره الكبير في تطوير مستواه الفني، خصوصا وأن النادي يعتبر من الأندية الكبيرة والمهمة في الأردن، والتي لها دور مؤثر في تطوير لعبة كرة الطاولة.

ولفت الحوراني إلى أن حركة حركة تنقلات اللاعبين الأخيرة التي شهدتها اللعبة، لن تؤثر على فريق مدينة الحسين للشباب الذي حافظ على لاعبيه كافة، في الوقت الذي تمنى فيه أن يكون للفريق دور كبير في البطولات المقبلة وهو قادر على ذلك في ظل وجود العدد الكبير من اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرة، ووجود إدارة مميزة تحرص دوما على تهيئة الظروف الفنية والإدارية المناسبة أمام الفريق في تحقيق النتائج الطموحة، سواء على مستوى فريق الرجال أو فريق السيدات.

ويذكر أن الحوراني يعتبر من اللاعبين البارزين في لعبة كرة الطاولة، وله سجل وافر من الإنجازات التي حققها سواء على المستوى الشخصي، أو على مستوى المنتخبات الوطنية، فهو حاصل على لقب بطولات المملكة للفئات العمرية لأكثر من مرة، وهو حاصل ايضا على لقب بطولة قبرص الدولية، مثلما ساهم مع المنتخبات الوطنية “الشباب والناشئين والأشبال” في تحصيل الإنجازات الكبيرة، ولعل ابرزها حصول المنتخب الوطني للشباب على الميدالية الذهبية لبطولة غرب آسيا، كما ساهم بتأهل المنتخب الوطني للناشئين إلى البطولة الآسيوية ولأكثر من مرة.

ويتلقى الحوراني دعما خاصا من والده محمد الحوراني الذي يحرص على متابعة كافة الشؤون المتعلقة بلعبة كرة الطاولة وخصوصا التي تتعلق بنجله، وهو يحرص على توفير الدعم الكامل له، مثلما يحظى بمحبة واحترام أسرة لعبة كرة الطاولة كافة نظرا لما يتمتع به من اخلاق عالية.