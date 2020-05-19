“الحوراني”.. نموذج العائلة الداعمة للرياضة

بلال الغلاييني

عمان – تتميز عائلة الحوراني باهتمامها الكبير بالرياضة وتحديدا في لعبة كرة الطاولة، من خلالها متابعتها ودعمها للاعب المنتخب الوطني حسن الحوراني، الذي تألق وما يزال، يحقق النتائج اللافتة سواء مع ناديه مدينة الحسين للشباب أو مع المنتخبات الوطنية، ولعل النتائج القوية والبارزة التي حققها مع المنتخبات الوطنية وتحديدا في فئتي الناشئين والشباب، دليل على تطور المستوى الفني لهذا اللاعب، وما يحظى به من دعم كبير من قبل افراد عائلته وعلى رأسهم والده محمد الحوراني، الذي يعتبر إنموذجا للأب والعائلة الداعمة للرياضة.

هناك العديد من العائلات التي تدعم أبناءها في هذه اللعبة، وربما تعتبر اللعبة الأكثر حضورا للعائلات في لقاءاتها، وما تحظى به من تشجيع ودعم للاعبين، وما يلفت الانتباه هو حضور محمد الحوراني (أبو رشاد) لكافة اللقاءات وتشجيعه النبيل ودوره في رفع الروح المعنوية ليس لنجله حسن فحسب وإنما لبقية اللاعبين، وهذا يتجلى بصورة كبيرة وواضحة عندما تكون المنتخبات الوطنية مشاركة في البطولات واللقاءات، حتى أن تواجد (أبو رشاد) في التدريبات يزيد من معنويات اللاعبين.

ويقول محمد الحوراني أن دعم الأسرة لابناءها الرياضيين يعتبر من الأولويات، ويمنح الأبناء الكثير من الثقة، ويسهم برفع معنوياتهم، وهو ما يحرص عليه هو وافراد عائلته، الحريصين جدا على تهيئة الظروف المناسبة والمثالية للاعبهم حسن، وما يزيد من هذا الدعم التفوق الدراسي لأبنهم وقدرته على التوافق ما بين الدراسة وممارسة الرياضة، موضحا أن إبنه حسن جمع التفوق ما بين (الدراسة والرياضة)، فهو يعتبر أحد لاعبي المنتخبات الوطنية، وله انجازات كبيرة سواء على المستوى المحلي من خلال فوزه بالعديد من الألقاب، وعلى المستوى الدولي، حيث توج بلقب بطولة قبرص الدولية، وفوزه مع المنتخبات الوطنية للناشئين والشباب بسلسلة من الألقاب في بطولات غرب آسيا، أما على المستوى الدراسي، فإن حسن متفوق منذ الصفوف الأولى واستمر بهذا التفوق حتى وصل الى المرحلة الثانوية والتي أهلته بأن يتحصل على معدل عال ساعده بدراسة الهندسة في الجامعة الأردنية.

Bilal.alghaleeni@alghad.jo