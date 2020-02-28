الحوراني وحجازي بطلا أولى جولات “فروسية” الجواد

عمان – الغد – تقاسم الفرسان عبدالله الحوراني وعبدالمجيد حجازي، ألقاب الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الجواد العربي لفروسية القفز عن الحواجز، التي شهدتها صالة الأبطال الداخلية لنادي الجواد، اليوم الجمعة، بمشاركة بمشاركة 153 فارسا يمثلون أندية ومراكز: صهيل الخيل وفورست هيل والحرس الملكي والصيفي ونادي الجواد العربي، ضمن سلسلة بطولات القفز التي ينظمها النادي للعام الحالي 2020.

وفي ختام منافسات الجولة، التي تابعها جمهور كبير من محبي رياضة الفروسية، قام كل من السفير الإسترالي في عمان، وسامنتا الصيفي وباسم المصري وأحمد قريشة وصائب الحسن وخير البكري، بتتويج الفرسان الفائزين بالمراكز الأولى لمختلف الفئات، فيما أدار منافسات الجولة الحكام الدولي معن الحديد ونادر الحموري وصهيب أبو حماد وخالد فرحان وتامر حدادين، ومصمم المسلك الدولي علي الدليمي ومحمد محمود، ومدير البطولة خضر القصير، ولجنة الاستنئاف صائب الحسن وخير البكري ورجا العيسى.

النتائج الفنية

– فئة 100 سم: الأول: عبدالله الحوراني على الجواد (بريميرزد) وبزمن 22، 44 ث، الثاني: عبدالرحمن قريشة على الجواد (كوول كاسينا) بزمن 64، 45 ث، الثالث: عيسى عثمان (ونادو) وبزمن 46،79 ث، الرابع: عبدالعزيز حردان التميمي (تيم حسون برزان) وبزمن 55، 48 ث، الخامس: عبدالدايم نعيمات (جوفيال) وبزمن 33، 50 ث، السادس: نور علام على الجواد (ميلودي) وبزمن 28، 53 ث.

– فئة 80 -90 سم، الأول: عبدالمجيد حجازي على الجواد (فلاينج بيوتي) وبزمن 41، 32 ث، الثاني: عبدالرحمن قريشة (كوول كاسينا) وبزمن 55، 34 ث، الثالث: محمد حرارة (ايزي دانسر) وبزمن 98، 35 ث، الرابع: مؤنس البطران (مهيب) وبزمن 20، 36 ث، الخامس: نور علام (ميلودي) وبزمن 62، 36 ث، السادس: حمزة بيروتي (تيم حسون شيري) وبزمن 20، 37 ث.