الحوراني يتنازل عن مستحقاته في الرمثا

عمان – الغد – أعلن نجم الكرة الأردنية والرمثاوية السابق والمدرب الحالي مراد الحوراني، تنازله عن جميع مستحقاته المترتبة على نادي الرمثا منذ العام 2016 وحتى الان، وذلك تقديرا للظروف المالية الصعبة التي يعيشها النادي في هذه الفترة.

وأكد الحوراني في تصريح لـ”الغد” أن حس المسؤولية وروح الانتماء للنادي صاحب الفضل على جميع لاعبيه، دفعه لاعلان تنازله عن جميع المستحقات المالية، متمنيا أن يقبل الكثير من ابناء الرمثا على هذه الخطوة، لمساعدة النادي على تخطي أزمته المالية.

واضاف: عدم قدرة النادي الحصول على الرخصة الآسيوية، وبالتالي الغياب عن المشاركة الآسيوية، كان خبرا مزعجا لجميع عشاق الرمثا، وبالتالي لا بد من التكاتف لمساعدة النادي الذي يحتا لوقفة جميع محبيه للعودة إلى سكة البطولات والمشاركات الخارجية المؤثرة. –(أخبار النجوم)