الحوراني يروي لـ”الغد” تفاصيل التعاقدات والإعارات في الفيصلي (فيديو)

عمان-الغد- كشف أمين سر النادي الفيصلي سامر الحوراني، تفاصيل التعاقدات الجديدة التي ابرمها فريق كرة القدم استعدادا لمنافسات مرحلة الاياب من دوري المحترفين لكرة القدم.

وتحدث الحوراني في حديث للموقع الإلكتروني لـ”الغد”، عن العديد من التفاصيل المتعلقة بالتعاقدات والإعارات واستقطاب المحترفين، كما تحدث ايضا عن الإدارة الجديدة المنتظر قدومها للنادي.

امين الصندوق تحدث عن الكثير من التفاصيل المتعلقة بالنادي الفيصلي، والاتهامات التي يوجها البعض له بالاستفادة من صفقات النادي.