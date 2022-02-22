الحوراني يعلن استقالته من تدريب الرمثا

عمان-الغد – أعلن المدير الفني لفريق الرمثا مراد الحوراني استقالته من منصبه، قبل انطلاقة الموسم الكروي الجديد.

ونشر المدرب عبر حسابه الخاص على “فيسبوك”، أن فرحة جماهير الرمثا الموسم الماضي بعد تحقيق لقب الدوري، كانت وما زالت الدافع الذي يلهمه لقيادة الفريق.

وأضاف: “مشيئة الله والظروف الصعبة والخاصة تمنعني من الاستمرار في مسيرتي كمدرب لنادينا الرمثا، ومن هنا أقدم استقالتي واعتذر عن تكمله المشوار متمنيا التوفيق للجميع”.

وعلمت “الغد” أن إدارة الرمثا لم تتسلم كتاب استقالته لغاية مساء الثلاثاء، رغم قيادته لتدريب الفريق اليوم، استعدادا لمواجهة مغير السرحان السبت المقبل في بطولة الدرع.