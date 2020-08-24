الحوسبة الصحية” تؤسس لرقمنة القطاع الصحي وخدماته

عمّان – أرست شركة الحوسبة الصحية منذ تأسيسها قبل نحو عشرة أعوام، أسساً جديدة للرعاية الصحية في المملكة تعتمد فيها على التكنولوجيا، حيث أطلقت العديد من الخدمات والبرامج والتطبيقات التي تم تصميمها وتطويرها بسواعد أردنية.

مع بداية الجائحة أطلقت شركة الحوسبة الصحية منصة خدمات حكيم الإلكترونية؛ منصة e-Med www.emed.hakeem.jo التي تمكّن مراجعي المنشآت الصحية المحوسبة التابعة لوزارة الصحة، من طلب أدويتهم المكررة شهرياً وعبر آلية إلكترونية توفر عليهم الجهد والوقت، حيث بلغ عدد طلبات صرف الأدوية المكررة شهرياً التي استقبلتها منصة خدمات حكيم الإلكترونية e-Med ما يزيد عن 62.245 ألف طلب، أنجزت منها 53.257 ألف طلب.

كما أطلقت ” الحوسبة الصحية”، المرحلة الأولية لخدمة “عيادة المتابعة عن بُعد” المخصصة لطلب موعد وإجراء استشارة طبية إلكترونياً لمنتفعي الخدمات الطبية الملكية وذلك من ضمن خدمات منصة e-Med وذلك لتمكين المرضى من طلب موعد وإجراء استشارة طبية عن بُعد عن طريق تقنية الاتصال المرئي (Video call) عبر شبكة الإنترنت لتخصصات السكري والغدد الصماء، الكلى والباطنية العامة، أمراض الدماغ والأعصاب، جراحة الثدي، الألم وأمراض الدم في مدينة الحسين الطبية، ومن المقرر أن يتم إضافة تخصصات ومنشآت صحية تباعاً وبحسب متطلبات الخدمات الطبية الملكية.

من جهة أخرى، تم إضافة خدمة طلب موعد مراجعة طبية إلكترونياً للمنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة على منصة خدمات حكيم الإلكترونية e-Med والتي تمكن المرضى الذين سبق لهم زيارة عيادات الاختصاص في المستشفيات والمراكز الصحية الشاملة التابعة لوزارة الصحة والمطبقة لبرنامج حكيم فقط، من طلب موعد مراجعة لزيارة الطبيب في واحد من هذه المستشفيات المعتمدة.

كما يوفر نظام المراقبة، منصة للبيانات الإحصائية التاريخية، اللازمة للبحث الطبي من أجل تقييم تأثير المرض على المدى الطويل على الصحة.

وأضافت مكتبة الأردن الطبية الإلكترونية -علم، على موقعها الإلكتروني صفحة Covid-19 Centre باللغتين العربية والإنجليزية تتناول آخر التطورات والمستجدات والتقارير حول جائحة كورونا التي تعد أكبر تهديد صحي يواجه العالم، حيث تستقي هذه الصفحة معلوماتها وموضوعاتها من مصادر عالمية متخصصة كمنظمة الصحة العالمية.