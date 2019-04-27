“الحوسبة الصحية” تطلق نظام فوترة المرضى وإدارة المخزون



عمّان – أطلقت شركة الحوسبة الصحية “EHS” مؤخرا، نظاما متكاملا لفوترة المرضى وإدارة المخزون في المرافق الصحية، والذي يعمل على إدارة وحوسبة عمليات صرف الدواء وإدارة مخزون الأدوية.

وأعلنت “EHS” عن البدء بتطبيق المشروع وبنجاح في مستشفى الأمير حسين بن عبدالله الثاني حيث تم الإنتهاء من تدشين المرحلة الأولية من النظام.

وجاء إطلاق هذا النظام استكمالا لحوسبة كافة الإجراءات في منشآت القطاع الصحي العام وربط نظام حكيم (ملف المريض الصحي) بنظام فوترة المرضى، وإدارة المخزون مما يحقق التكامل في أداء الأنظمة الصحية في مختلف العمليات، ويرفع مستويات المرونة، الجودة، وسرعة الأداء.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية EHS المهندس فراس كمال، على أهمية مشروع فوترة المرضى إلكترونياً وإدارة المخزون، نظراً لآثاره الإيجابية في رفع كفاءة عمليات الرعاية الصحية المقدّمة في المملكة، الأمر الذي يرسي قواعد رعاية صحية متقدمة تواكب أحدث التوجهات العالمية، لقدرته على رفع كفاءة العمل وسلسلة تزويد الخدمات، وتحقيق الوفورات المادية للمنشآت الصحية.